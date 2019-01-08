Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

Amazon стала самой дорогой компанией


Технологическая компания Amazon обогнала всех конкурентов по капитализации, сообщила The Wall Street Journal.

Amazon перехватила лидерство у Microsoft, которая обогнала предыдущего лидера, Apple, в ноябре.

На момент закрытия торгов в понедельник капитализация Amazon достигла $797 миллиардов. Стоимость акций Microsoft упала менее, чем на один процент и опустилась до $784 миллиардов,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее стало известно, что акции Apple подешевели до минимума с июля 2017 года.

 

 

 




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