Дзюдоисты начал год сборами в Австрии

Сборная Армении по дзюдо, под руководством главного тренера Армена Назаряна, проводит сборы в Австрии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил по телефону из Австрии сам Армен Назарян. В 10-дневных сборах принимают участие около 50 топовых команд мира. В составе сборной Армении выступают Фердинанд Карапетян и Арсен Ханджян.

По словам Армена Назаряна, подобные сборы проходят на спортивной базе на границе Австрии и Швейцарии ежегодно.

Сборная Армении в январе примет участие в соревнованиях, которые пройдут в Израиле и Протугалии.

18-го января сборная Армении приступит к сборам в Ереване.

Варвара Айрапетян