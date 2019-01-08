Великобритания ужесточит правила для дронов после инцидента в Гатвике

Министр транспорта Великобритании Крис Грейлинг объявил об ужесточении правил пользования дронами, вызванном неоднократными нарушениями работы лондонского аэропорта Гатвик, сообщил телеканал SkyNews.

Радиус бесполетной зоны вокруг аэропортов расширится с одного до пяти километров. Владельцы беспилотников обязаны зарегистрировать их до ноября этого года. Полиция получит право штрафовать нарушителей и лишать их свободы, если нарушения повторятся,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, правительство начнет тестировать в аэропортах технологии против дронов, вошедших в бесполетную зону.