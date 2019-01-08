В Афинах выпал снег, закрыты школы

Снегопады прошли в Греции, в ночь на вторник снег выпал в Афинах, из-за непогоды закрыты школы в большинстве районов столичного региона Аттика.

Погода в Греции ухудшилась в конце декабря, снег выпал на севере и в центральной части страны, в некоторых районах прошли ливни. Жертвами непогоды стали уже три человека. Холодная погода сохранится до 9-10 января, считают метеорологи.

За последние сутки циклон "Телемах" принёс холод и снегопады в Афины. Ночью выпало несколько сантиметров снега. В столице Греции снег - нечастое явление, обычно он тает через несколько часов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Каждый раз снегопад создаёт большие проблемы. Полиция призвала водителей быть осторожными на дорогах, в ряде районов запрещено выезжать без цепей противоскольжения. Для предотвращения ДТП дорожная полиция закрыла движение не некоторых трассах. Запрещён выезд грузовым автомобилям массой более 3,5 тонны.

Генеральный секретариат гражданской защиты сообщил, что уведомил соответствующие государственные органы, регионы и муниципалитеты страны о необходимости быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

В Аттике из-за холода и снегопада во вторник будут закрыты школы в большинстве районов. Греческие школы не приспособлены к работе в морозы. Список районов, где школьникам придётся остаться дома, публикуют власти Аттики и муниципалитеты.

В Афинах открыты отапливаемые помещения, где от непогоды могут укрыться бездомные и те, у кого нет денег на топливо для обогрева домов.