В праздничные дни возросло число происшествий в Шираке. Службы МЧС области работали в эти дни по усиленному графику. В праздничные дни было зарегистрировано 13 происшествий, тогда как в прошлом году их было 10. В результате было зарегистрировано 2 жертвы, 10 пострадавших, тогда как в прошлом году пострадавших было 8. В основном, жертвы и пострадавшие были вследствие ДТП. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает начальник службы спасения МЧС области подполковниик Мартин Мкоян.

По его словам, возросло также число пожаров и отравлений угарным газом, к счастью, без жертв. В праздничные дни население, в основном, звонило, чтобы узнать о состоянии дорог.

«В эти дни в области закрытых или непроходимых дорог не было, труднопроходимыми были некоторые межобщинные дороги. В данный момент ситуация нормальная, все под контролем»,- сказал он.

Арменуи Мхоян