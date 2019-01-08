Защитник прав человека Армении обратился в Конституционный суд по некоторым положениям закона «Об амнистии». Изучение жалобы, адресованной омбудсмену, показало, что в законе «Об амнистии» отсутствуют регулирования, которые четко фиксируют основания для применения акта об амнистии и в плане юрисдикции судебного органа, ответственного за исполнение, когда судебный акт обжалован в вышестоящей инстанции, но последний еще не принял решение по вопросу принятия производства. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном офисом Защитника прав человека Армении.

«В итоге, как Апелляционный, так и Кассационный суды не имеют возможность применить амнистию и освободить человека от наказания. Получается, что в условиях отсутствия окончательного судебного акта, лицо, обвиняемое в совершении одного и того же преступления, в одном случае может быть полностью освобождено от наказания, а в другом случае – в результате амнистии назначенный срок наказания может сократиться.

В связи с этим Защитник прав человека Армении обратился в Конституционный суд, зафиксировав, что все упомянутое вызывает нарушение общего равенства и запрета на дискриминацию перед законом. Выводы, упомянутые в заявлении, закреплены анализом международных стандартов», - отмечено в сообщении.