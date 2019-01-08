Источник: отставка главы Всемирного банка стала неожиданной для сотрудников

Отставка главы Всемирного банка Джима Кима стала неожиданностью для сотрудников, сообщил РИА Новости источник в банке.

"Отставка стала неожиданностью", - сказал он.

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким сообщил, что уходит в отставку с 1 февраля, обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева. Ким покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки — желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудникам Всемирного банка разослали видео, в котором обращаются ко всем сотрудникам со словами, что все в порядке и не надо волноваться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудникам сообщили, что поиск нового президента группы уже начался.