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У «Арцаха» - новый тренер


Севада Арзуманян назначен главным тренером «Арцаха».
Как передает «Арменпресс», в ходе 15-летней тренерской карьеры Арзуманян возглавлял «Арарат», «Улисс» и «Гандзасар-Капан».

7-го января «Арцах» провел первую тренировку под руководством Арзуманяна.

Бывший главный тренер «Арцаха» Рафаэл Назарян ушел из команды по собственной инициативе.


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