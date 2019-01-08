У «Арцаха» - новый тренер

Севада Арзуманян назначен главным тренером «Арцаха».

Как передает «Арменпресс», в ходе 15-летней тренерской карьеры Арзуманян возглавлял «Арарат», «Улисс» и «Гандзасар-Капан».



7-го января «Арцах» провел первую тренировку под руководством Арзуманяна.

Бывший главный тренер «Арцаха» Рафаэл Назарян ушел из команды по собственной инициативе.