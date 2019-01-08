Два человека отказались от предложения возглавить Пентагон, пишут СМИ
Уже по меньшей мере два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа занять должность главы Пентагона, пишет газета Politico.
Как сообщает издание, речь идет о бывшем сенаторе от Республиканской партии Джоне Кайле и о генерале в отставке Джеке Киане. Отмечается, что в 2016 году Киан уже отказывался от поста главы американского минобороны.
Газета добавляет, что поскольку должность главы Пентагона - одна из самых престижных и влиятельных в администрации США, отказы Кайла и Киана "особенно поразительны",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Предыдущий министр обороны США Джеймс Мэттис оставил пост 1 января из-за разногласий в Белом доме после решения Трамп вывести войска из Сирии. Позже Пентагон покинули еще несколько сотрудников.