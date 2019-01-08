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«Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед»


Состоялась жеребьевка встреч 1/16 розыгрыша Кубка Англии по футболу. Как передает «Арменпресс», «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Другие пары: «Манчестер Сити» - «Барнлин», «Челси» - «Шеффилд»/«Лутон», «Тотенхем» - «Кристал Палас» и др.

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 26-го января.


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