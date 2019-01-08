Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о планах правительства ужесточить меры ответственности для участников несанкционированных протестов, которые уже семь недель продолжаются во Франции.

"мы должны подвергать наказанию тех, кто нарушает законодательство в этой области", - сказал он в эфире национального телевидения.

Премьер уточнил, что правительство поддержит законы, подвергающие наказанию "тех, кто участвует в несанкционированных демонстрациях", а также тех лиц, кто отказывается заранее сообщать о готовящемся протестном мероприятии, или приходит на него с закрытым лицом,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

По словам премьера, злостным нарушителям общественного спокойствия будет запрещено появляться на каких-либо демонстрациях. Кроме этого, власти обязуют компенсировать материальный ущерб, причиненный во время акций протеста, "возмутителей спокойствия, а не налогоплательщиков", отметил Филипп.

Он добавил, что власти планируют задействовать 80 тыс. человек для обеспечения безопасности на акциях протеста "желтых жилетов" на следующих выходных.