Тигран Барсегян может присоединиться к «Гайдуку». Как передает «Арменпресс», вероятно, что покинувший македонский «Вардар» нападающий сборной Армении Тигран Барсегян 10-го января присоединится к «Гайдуку». Одна из сильнейших команд Хорватии - «Гайдук», находится на сборе в Анталье.

Тигран Барсегян выступал в «Вардаре» с 2016-го года. В 68-и матчах он стал автором 22-х голов и 11-и результативных передач. В текущем сезоне армянский футболист забил 4 гола в 9-и играх в составе «Вардара».