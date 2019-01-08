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Поступления в госбюджет Арцаха возрастут на дополнительные 5 млрд драмов: советник президента Арцаха


В 2019 году поступления в госбюджет Арцаха возрастут на дополнительные 5 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook советник президента Арцаха Араик Арутюнян.

«Днями ранее НС Арцаха приняло законопроект депутата от фракции «Движение-88» Эдуарда Агабекяна о внесении изменений в закон о недропользовании, по которому отменены налоговые льготы для горнодобывающей компании «Бейз Металс», что позволит увеличить поступления в госбюджет Арцаха возрастут на дополнительные 5 млрд драмов. Таким образом, правительство получит большие возможности для решения многих социально-экономических вопросов в Арцахе»,- пишет он.


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