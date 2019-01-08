Тарифы на электроэнергию для необеспеченных слоев населения снизятся: Артак Манукян

Тарифы на электроэнергию для необеспеченных слоев населения снизятся. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook советник премьер-министра Армении Артак Манукян.

«При пересмотре тарифов на электроэнергию образовалась возможность для снижения расценок с 1-го февраля 2019 года: либо на 0.37 драма для всех, либо на 10 драмов для необеспеченных слоев населения. Был избран второй вариант, что, по моему мнению, снова не является стратегическим подходом»,- пишет он.

С 1-го февраля 2019 года тарифы на электроэнергию для необеспеченных слоев населения установлены в размере 30 драмов за киловатт в дневные часы, и 20 драмов за киловатт в ночные часы, что по 10 драмов меньше предыдущих тарифов.