Умер актер Уильям Шеппард

Британский актер Уильям Морган Шеппард, известный своими ролями в телесериалах "Звездный путь" (Star Trek) и "Доктор Кто" (Doctor Who), скончался в Лос-Анджелесе на 87-м году жизни. Об этом в ночь на понедельник сообщил его сын, актер Марк Шеппард.

"Он [Уильям Шеппард] был доставлен в больницу и скончался в 18:30 6 января [7 января 02:30 мск]". - написал он на своей странице в Instagram,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Уильям Морган Шеппард родился в Лондоне в 1932 году. Свою первую роль актер исполнил в 1960 году. Наибольшую популярность ему принесли роли в сериалах "Доктор Кто", "Звездный путь", "Вавилон-5" и фильмах "Престиж" и "Трансформеры".