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Всем нашим проблемам имеется одно решение: оно называется работа. Пашинян


И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян поздравил всех с первым рабочим днем в этом году. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Поздравляю всех нас с первым рабочим днем в этом году. Всем нашим проблемам имеется одно решение, эксклюзивное: оно называется работа. Да здравствует работа! К труду!»,- пишет он.


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