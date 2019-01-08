Всем нашим проблемам имеется одно решение: оно называется работа. Пашинян

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян поздравил всех с первым рабочим днем в этом году. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Поздравляю всех нас с первым рабочим днем в этом году. Всем нашим проблемам имеется одно решение, эксклюзивное: оно называется работа. Да здравствует работа! К труду!»,- пишет он.