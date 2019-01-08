Помпео: вывод войск из Сирии означает смену тактики США в борьбе с ИГ и Ираном

Вывод войск США из Сирии означает, что Вашингтон меняет тактику в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также в противодействии Ирану. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу CNBC, опубликованном в понедельник.

Как он пояснил, во время предстоящей поездки по странам Ближнего Востока он заверит союзников и партнеров в том, что стратегия США не изменилась. "Нет никаких изменений в том, что касается нашего настроя на нанесение поражения халифату или ИГ по всему миру, не изменилась наша стратегия в противодействии Ирану", - отметил он. Как добавил Помпео, США "по-прежнему нацелены на то, чтобы положить конец враждебному влиянию" Ирана.

США, в частности, "продолжат укреплять союзы" в регионе для выполнения указанных целей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее внешнеполитическое ведомство распространило информацию о том, что Помпео в ходе ближневосточного турне с 8 по 15 января посетит Бахрейн, Египет, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.