На территории Армении имеются труднопроходимые дороги:перевал Варденяц закрыт

МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30 8-го января на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц закрыт. На дороге Сисиан-«Зангер» - местами гололед, в Гюмри, Ашоцке и Амасии идет снег.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 8-е января дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех легковых видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось 99 автомобилей