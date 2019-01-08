Ким Чен Ын совершает визит в Китай по приглашению Си Цзиньпина

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын совершает визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом во вторник сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на международный отдел Центрального комитета КПК.

Согласно его информации, визит лидера КНДР продлится с 7 по 10 января.

В свою очередь агентство Kyodo указывает, что во время этого визита ожидается личная встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Подтверждение четвертой поездки лидера КНДР в Китай, как передает агентство Yonhap, появилось после сообщений о том, что поезд с высокопоставленным северокорейским чиновником пересек в понедельник, 7 января, границу с Китаем.

Лидер КНДР совершает визит в Китай в сопровождении своего советника, заведующего отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля, ведущего переговоры с США, а также главы МИД Ли Ён Хо. Об этом сообщила во вторник центральная газета народной республики Nodong Sinmun.