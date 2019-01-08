Европейские индексы - 07-01-19

МОСКВА, 8 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.18% и составил 10747.81 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.38% и составил 4719.17 пункта, британский FTSE снизился на 0.39% и составил 6810.88 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1118.03 пункта.