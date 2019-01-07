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Зограб Мнацаканян и министр ИД Казахстана подчеркнули недопустимость попыток придать межнациональный  оттенок происшедшему в Караганде


7 января состоялся телефонный  разговор и.о. министра ИД РА Зограба  Мнацаканяна и министра ИД Казахстана Бейбута  Атамкулова – по инициативе последнего.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА, поздравив коллегу с назначением на должность, Зограб Мнацаканян пожелал Бейбуту  Атамкулову успехов в его ответственной миссии. Министры отметили, что между двумя странами сложилось плодотворное  сотрудничество как в двустороннем, так и многостороннем форматах. главы внешнеполитических ведомств Армении и Казахстана выразили готовность предпринять совместные  шаги по расширению двусторонней повестки. Собеседники отметили роль армянской диаспоры Казахстана – неотделимой части общества страны, которая имеет важное значение в  укреплении двусторонних отношений.

Зограб Мнацаканян  и Бейбут Атамкулов обсудили и  ситуацию в связи с недавним происшествием  в Караганде. Они подчеркнули недопустимость попыток придать межнациональный  оттенок происшедшему в Караганде. собеседники сошлись во мнении о том, что происшедшее имеет чрезвычайно чувствительный  характер, отметив необходимость исключить любую попытку умышленного воздействия на общественное мнение и обострения ситуации. В этом контексте  министры ИД подчеркнули важность сохранения прямой связи между разными ведомствами Армении и Казахстана.




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