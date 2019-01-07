Зограб Мнацаканян и министр ИД Казахстана подчеркнули недопустимость попыток придать межнациональный  оттенок происшедшему в Караганде

7 января состоялся телефонный разговор и.о. министра ИД РА Зограба Мнацаканяна и министра ИД Казахстана Бейбута Атамкулова – по инициативе последнего.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, поздравив коллегу с назначением на должность, Зограб Мнацаканян пожелал Бейбуту Атамкулову успехов в его ответственной миссии. Министры отметили, что между двумя странами сложилось плодотворное сотрудничество как в двустороннем, так и многостороннем форматах. главы внешнеполитических ведомств Армении и Казахстана выразили готовность предпринять совместные шаги по расширению двусторонней повестки. Собеседники отметили роль армянской диаспоры Казахстана – неотделимой части общества страны, которая имеет важное значение в укреплении двусторонних отношений.

Зограб Мнацаканян и Бейбут Атамкулов обсудили и ситуацию в связи с недавним происшествием в Караганде. Они подчеркнули недопустимость попыток придать межнациональный оттенок происшедшему в Караганде. собеседники сошлись во мнении о том, что происшедшее имеет чрезвычайно чувствительный характер, отметив необходимость исключить любую попытку умышленного воздействия на общественное мнение и обострения ситуации. В этом контексте министры ИД подчеркнули важность сохранения прямой связи между разными ведомствами Армении и Казахстана.