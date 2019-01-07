Ваагн Атабекян встретился с министром бороны Ливана

2 января посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян встретился с исполняющим обязанности министра обороны Ливана Якубом Сарафом (Yaacoub Sarraf).

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, в ходе беседы подробно рассматривались текущее положение и перспективы сотрудничества в области обороны – в двустороннем и многостороннем форматах. В преддверии формирования окончательного состава правительства в обеих странах было решено создать временную комиссию с целью обобщения и последовательного воплощения в рабочем порядке Соглашения между правительством Армении и правительством Ливана о сотрудничестве в военной сфере.

Якуб Сараф пожелал новоназначенному послу РА успехов в его дипломатической миссии, пообещав разностороннюю поддержку в придании нового качества армяно-ливанским дружеским отношениям.