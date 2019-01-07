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Ваагн Атабекян встретился с министром бороны Ливана


2 января посол Армении в  Ливане  Ваагн Атабекян встретился с исполняющим обязанности министра  обороны  Ливана Якубом Сарафом  (Yaacoub Sarraf).

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА, в ходе  беседы подробно рассматривались текущее положение и перспективы  сотрудничества в  области обороны – в  двустороннем и многостороннем форматах. В  преддверии формирования  окончательного состава правительства в  обеих странах было решено создать временную комиссию с целью обобщения и последовательного воплощения в  рабочем порядке Соглашения между  правительством Армении и правительством Ливана  о сотрудничестве  в  военной  сфере.  

Якуб  Сараф пожелал новоназначенному  послу РА  успехов  в  его дипломатической  миссии, пообещав разностороннюю поддержку в  придании нового качества  армяно-ливанским дружеским отношениям.




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