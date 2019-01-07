В связи с ситуацией в Караганде ЗПЧ РА Арман Татоян провел телефонный разговор с Уполномоченным по правам человека Аскаром Шакировым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Омбудсмена Армении, Уполномоченный по ПЧ Казахстана считает недопустимым придание межнациональной окраски случившемуся в Караганде. Он заверил, что не может быть и речи о дискриминации в отношении армян – исходя из их национальной принадлежности. Аскар Шакиров заявил, что этот вопрос находится непосредственно в центре его внимания.

После разговора с ЗПЧ он вновь обсудил вопрос с правоохранительными органами и сообщил Арману Татояну, что случай носит исключительно бытовой уголовно-правовой характер, ссылаясь при этом на новые и сделанные ранее сообщения правоохранительных органов.

По просьбе Армана Татона, Аскар Шакиров выразил полную готовность провести детальное расследование, в рамках его полномочий, любого заявления или жалобы со стороны армян.

ЗПЧ РА отметил высокий уровень сотрудничества со своим казахстанским коллегой, его оперативный отклик. Он продолжит поддерживать с ним связь по вопросам, касающимся наших соотечественников в Казахстане в связи с этой ситуацией.

ЗПЧ РА находится в постоянной связи также с МИД РА и посольством РА в Казахстане, отмечая важность их усилий в связи со сложившейся ситуацией.