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Уполномоченный по ПЧ Казахстана считает недопустимым придание межнациональной окраски случившемуся в Караганде


В  связи с ситуацией  в Караганде  ЗПЧ РА  Арман Татоян провел телефонный разговор с  Уполномоченным по правам человека Аскаром Шакировым.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе  Омбудсмена Армении, Уполномоченный по ПЧ Казахстана считает недопустимым придание  межнациональной  окраски случившемуся в  Караганде. Он заверил, что не может быть и речи о дискриминации в  отношении армян – исходя из их национальной  принадлежности. Аскар Шакиров заявил, что этот вопрос находится непосредственно в центре его внимания.  

После  разговора  с ЗПЧ он вновь обсудил вопрос с правоохранительными органами и сообщил Арману  Татояну,  что случай носит исключительно бытовой уголовно-правовой характер, ссылаясь при этом на новые  и сделанные ранее сообщения  правоохранительных органов.

По просьбе  Армана Татона, Аскар Шакиров выразил полную готовность провести детальное  расследование, в  рамках его полномочий, любого заявления или жалобы со стороны армян.

ЗПЧ РА отметил  высокий уровень сотрудничества со своим  казахстанским коллегой, его оперативный  отклик. Он продолжит поддерживать с ним связь по вопросам, касающимся наших соотечественников в Казахстане в  связи с этой  ситуацией.

ЗПЧ РА находится  в  постоянной  связи также с МИД РА и посольством РА в Казахстане, отмечая важность их усилий в связи со сложившейся ситуацией.

 

 




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