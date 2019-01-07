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Шаварш Кочарян прокомментировал ситуацию в Караганде


Замминистра ИД  Армении Шаварш Кочарян прокомментировал ситуацию, сложившуюся  в Караганде.

Из  Управления  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  РА   Арменпресс передали следующий  комментарий  замминистра:

«Все, кто с самого начала следил за ситуацией, знают, что еще 3 января  посольство РА в  Казахстане выступило с соответствующим заявлением. Понимаем, что когда делалось это заявление, в  Армении был праздничный  день и не все  его заметили. Разумеется, что в заявлении отражена только публичная часть проделанной  работы.

В  заявлении посольства, в частности, выражается надежда, что при обращении к этой  ситуации за основу будут взяты  официальные  источники, и в  соцсетях не будет распространяться непроверенная  информация, что может стать инструментом манипулирования общественным мнением – попыткой  придать межнациональный  оттенок этому трагическому  происшествию на бытовой  почве. 

Призыв не придавать случившемуся межнациональный окрас  остается в силе. При этом в Армении делаются некоторые заявления, которые не учитывают  как официальную позицию нашей страны, выраженную в  заявлении посольства РА, так и чувствительность вопроса для армян Караганды.

МИД РА  и посольство РА в Казахстане  с первой  же минуты находятся на постоянной связи с  властями Казахстана  и соответствующими органами – на уровне лиц, принимающих решение. Эти контакты  ведомств  Армении и Казахстана продолжаются. И обе стороны считают случившееся бытовым инцидентом, а любую попытку придать межнациональный окрас нужно исключить. С казахстанской  стороны даны  все  заверения в том, что будут приняты  все надлежащие меры для  контроля  за ситуацией и предотвращения  подобных случаев. И эти меры  предпринимаются. Посольство поддерживает круглосуточную связь с руководителями армянских общинных структур. 

Осознавая озабоченность в связи с создавшейся ситуацией, призываем консультантов, специалистов проявлять максимальную ответственность в своих комментариях относительно этого  необычайно чувствительного вопроса, не поддаваться популизму и провокациям. Это сверхчувствительный  вопрос, и любые  попытки придать ему межэтнический нюанс предосудительны  и неприемлемы».

На днях  в ресторане «Древний Рим» в Караганде между группой молодых людей произошла драка с поножовщиной. В результате один из участников конфликта погиб, трое  ранены. Полиция задержала троих. Как сообщила пресс-служба  Карагандинского районного суда, в  качестве меры  пресечения в  отношении  Торгома Малхасяна, Каира Надырбекова и Сохака Малхасяна избрано арест  сроком на 2 месяца.

 




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