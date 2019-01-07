Шаварш Кочарян прокомментировал ситуацию в Караганде

Замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Караганде.

Из Управления информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА Арменпресс передали следующий комментарий замминистра:

«Все, кто с самого начала следил за ситуацией, знают, что еще 3 января посольство РА в Казахстане выступило с соответствующим заявлением. Понимаем, что когда делалось это заявление, в Армении был праздничный день и не все его заметили. Разумеется, что в заявлении отражена только публичная часть проделанной работы.

В заявлении посольства, в частности, выражается надежда, что при обращении к этой ситуации за основу будут взяты официальные источники, и в соцсетях не будет распространяться непроверенная информация, что может стать инструментом манипулирования общественным мнением – попыткой придать межнациональный оттенок этому трагическому происшествию на бытовой почве.

Призыв не придавать случившемуся межнациональный окрас остается в силе. При этом в Армении делаются некоторые заявления, которые не учитывают как официальную позицию нашей страны, выраженную в заявлении посольства РА, так и чувствительность вопроса для армян Караганды.

МИД РА и посольство РА в Казахстане с первой же минуты находятся на постоянной связи с властями Казахстана и соответствующими органами – на уровне лиц, принимающих решение. Эти контакты ведомств Армении и Казахстана продолжаются. И обе стороны считают случившееся бытовым инцидентом, а любую попытку придать межнациональный окрас нужно исключить. С казахстанской стороны даны все заверения в том, что будут приняты все надлежащие меры для контроля за ситуацией и предотвращения подобных случаев. И эти меры предпринимаются. Посольство поддерживает круглосуточную связь с руководителями армянских общинных структур.

Осознавая озабоченность в связи с создавшейся ситуацией, призываем консультантов, специалистов проявлять максимальную ответственность в своих комментариях относительно этого необычайно чувствительного вопроса, не поддаваться популизму и провокациям. Это сверхчувствительный вопрос, и любые попытки придать ему межэтнический нюанс предосудительны и неприемлемы».

На днях в ресторане «Древний Рим» в Караганде между группой молодых людей произошла драка с поножовщиной. В результате один из участников конфликта погиб, трое ранены. Полиция задержала троих. Как сообщила пресс-служба Карагандинского районного суда, в качестве меры пресечения в отношении Торгома Малхасяна, Каира Надырбекова и Сохака Малхасяна избрано арест сроком на 2 месяца.