Тигран Авинян посетил в/часть ВС РА

Исполняющий обязанности вице-премьера РА Тигран Авинян в сопровождении замначальника Генштаба Андраника Макаряна посетил N-скую в/часть и передовую ВС РА, дислоцированную на юго-востоке Армении.

Как сообщили Арменпресс в офисе и.о.вице-премьера РА, Тигран Авинян поздравил офицеров и солдат Армянской армии с Новым годом и Рождеством. Он поблагодарил за добросовестную и самоотверженную службу, отметив, что сильная и боеспособная армия обеспечивает покой на границе и создает необходимые условия для развития армянского народа. Тигран Авинян пожелал военнослужащим безопасной службы и стойкости.

Затем Тигран Авинян осмотрел в/часть, пообедал с военнослужащими. Он побывал на опорных пунктах, побеседовал с бойцами, ознакомился с условиями службы.