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Тигран Авинян посетил в/часть ВС РА


Исполняющий обязанности вице-премьера РА  Тигран Авинян в сопровождении замначальника Генштаба  Андраника Макаряна  посетил N-скую в/часть  и передовую ВС РА, дислоцированную на юго-востоке Армении.

Как сообщили Арменпресс в офисе и.о.вице-премьера РА,  Тигран Авинян поздравил офицеров  и солдат Армянской  армии с Новым годом и Рождеством. Он поблагодарил за добросовестную и самоотверженную службу, отметив, что сильная и боеспособная армия обеспечивает покой  на границе и создает необходимые  условия для развития  армянского народа. Тигран Авинян пожелал военнослужащим безопасной службы  и стойкости.

Затем Тигран Авинян осмотрел в/часть, пообедал с военнослужащими. Он побывал на опорных пунктах, побеседовал с бойцами, ознакомился с условиями службы.

 




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