В Армении есть труднопроходимые автодороги, перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей

Министерство ЧС РА сообщает, что 7-го января по положению на 08:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Перевал Варденяц для грузовых автомобилей закрыт, а для легковых – труднопроходим.

Как передает Арменпресс, труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодороге Сисиан-Зангер наблюдается гололедица.

В городе Артик Ширакской области туман.

На автодороге Шенкани - Рйа Таза метель.

В городах Джермук Вайоцдзорской области, Апаран Арагацотнской области, Амасия Ширакской области и селе Ашоцк снегопад.

Водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.