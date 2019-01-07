В Армении есть труднопроходимые автодороги, перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей
Министерство ЧС РА сообщает, что 7-го января по положению на 08:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.
Перевал Варденяц для грузовых автомобилей закрыт, а для легковых – труднопроходим.
Как передает Арменпресс, труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.
На автодороге Сисиан-Зангер наблюдается гололедица.
В городе Артик Ширакской области туман.
На автодороге Шенкани - Рйа Таза метель.
В городах Джермук Вайоцдзорской области, Апаран Арагацотнской области, Амасия Ширакской области и селе Ашоцк снегопад.
Водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на автомобилях с зимними шинами.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.