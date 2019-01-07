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В Армении есть труднопроходимые автодороги, перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей


Министерство ЧС РА сообщает, что 7-го января по положению на 08:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Перевал Варденяц для грузовых автомобилей закрыт, а для легковых – труднопроходим.

Как передает Арменпресс, труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодороге Сисиан-Зангер наблюдается гололедица.

В городе Артик  Ширакской  области туман.

На автодороге Шенкани - Рйа Таза метель.

В городах  Джермук Вайоцдзорской  области, Апаран  Арагацотнской  области, Амасия Ширакской  области  и селе Ашоцк  снегопад.

 Водителям  рекомендуется ездить в регионы исключительно на  автомобилях с зимними шинами. 

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.




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