В Гюмри готовятся материалы по факту смерти 5-месячного ребенка.

Об этом Арменпресс сообщил прокурор Ширакской области Карен Габриелян, отметив, что материалы готовятся на основании сообщения отца ребенка.

«В Ширакском областном управлении готовятся материалы. Назначена судмедэкспертиза – для выяснения обстоятельств дела. По истечении срока, отведенного по закону для подготовки материалов, будет вынесено решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела. По результатам экспертизы будет установлена причина смерти. Она нужна и для выяснения вопроса о предполагаемых злоупотреблениях или халатности врачей», - сказал прокурор, добавив, что на данный момент обстоятельства еще не выяснены.

Случай произошел 5 января в Австрийской больнице матери и ребенка в Гюмри. Отец ребенка представил заявление о том, что смерть ребенка произошла из-за халатности персонала больницы.