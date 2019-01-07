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В Гюмри готовятся материалы по факту смерти 5-месячного ребенка


В Гюмри готовятся материалы  по факту  смерти  5-месячного ребенка.

Об этом Арменпресс сообщил прокурор Ширакской  области Карен Габриелян,   отметив, что материалы  готовятся на основании сообщения  отца ребенка.

«В Ширакском  областном управлении  готовятся материалы. Назначена судмедэкспертиза – для выяснения  обстоятельств дела. По истечении срока, отведенного по закону для  подготовки материалов, будет вынесено решение о  возбуждении или невозбуждении уголовного дела. По результатам экспертизы будет установлена причина смерти. Она нужна и для выяснения вопроса о предполагаемых злоупотреблениях или халатности врачей», - сказал прокурор, добавив, что на данный  момент обстоятельства еще не выяснены. 

Случай произошел 5 января в Австрийской  больнице  матери и ребенка в Гюмри. Отец ребенка представил заявление о том, что смерть ребенка произошла  из-за халатности персонала больницы.

 

 

 




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