Автодорога Степанцминда-Ларс и перевал Варденяц закрыты для грузовых автомобилей 

6-го января по положению на 16:00 часов, в Армении автодороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, Варденяцкий перевал для грузовых автомобилей закрыт, а для легковых –труднопроходим.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодорогах Арагац-Артик, Апаран-Цахкаовит, Апаран-Кучак и Сисиан-Мегри наблюдается гололедица.

На автодороге Шенкани - Рйа Таза метель.

Водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.