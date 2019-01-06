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Автодорога Степанцминда-Ларс и перевал Варденяц закрыты для грузовых автомобилей 


6-го января по положению на 16:00 часов, в Армении автодороги в основном проходимы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, Варденяцкий перевал для грузовых автомобилей закрыт, а для легковых –труднопроходим.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодорогах Арагац-Артик, Апаран-Цахкаовит, Апаран-Кучак и Сисиан-Мегри наблюдается гололедица.

На автодороге Шенкани - Рйа Таза метель.

Водителям  рекомендуется ездить в регионы исключительно на  автомобилях с зимними шинами.

Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых  автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.

 




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