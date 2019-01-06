Время в Ереване: 11:07:36,   6 Январь

7-9 января в Армении  ожидаются осадки


На территории  Армении днем 6  января, и 10-11 января  ожидается погода без осадков. С 7-9 января  время от времени ожидаются осадки.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха  7-10 января понизится на 4-5 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 6  января, и 10-11 января  ожидается погода без осадков. С 7-9 января  время от времени ожидаются осадки.




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