Никол Пашинян присутствовал на литургии в честь праздника Св. Рождества и Богоявления

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в церкви Св. Григория Просветителя в Ереване присутствовал на литургии в честь праздника Св. Рождества и Богоявления.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА.