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Никол Пашинян присутствовал на литургии в честь праздника Св. Рождества и Богоявления


Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в церкви Св. Григория Просветителя в Ереване присутствовал на литургии в честь праздника Св. Рождества и Богоявления.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА.




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