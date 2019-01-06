С семьи начался светлый путь спасения  — послание Католикоса Всех Армян Гарегина Второго по случаю праздника Святого Рождества и Богоявления Иисуса Христа

Католикос Всех Армян Гарегин Второй направил послание по случаю праздника Святого Рождества и Богоявления Господа нашего Иисуса Христа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Святого Престола, в послании говорится:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, aминь!

"Слава дивному Рождеству и Явлению Твоему, Господи!"

Возлюбленный благоверный народ!

Сегодня внемлем благовестию Святого Рождества Христова и с ликованием восхваляем Бога за Его благодать спасения. "Слава, - говорит апостол, - могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости" (Иуд. 1:24).

О Младенце, родившемся в яслях и пришедшем в мир, ангел благовествует: "Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь" (Лк. 2:11). Христос родился от Святой Девы, полной богобоязненности, благоукрашенной небесными добродетелями. Сын Божий вырос в благочестивой семье Пресвятой Богородицы и Святого Иосифа, которые претерпели всяческие лишения и преследования и позаботились о Младенце Иисусе, своей благочестивой жизнью став участниками Его божественной миссии.

Дорогие, в чудесном образе Святого Рождества видим, что путь спасения взял свое начало с семьи. С семьи начался светлый путь становления людей наследниками Царствия Небесного. Воистину, через Христа мы усыновлены Богом. Через Христа Отцом нам является Творец Бог, Кто любит нас и обновляет нашу жизнь обнадеживающей и благословенной радостью Святого Рождества. Благовестие Рождества Спасителя орошает наши души, наполняет наши духовные переживания и чувства, дарует силу жить по воле Божьей, в нашей жизни и делах упрочить стези мира, справедливости, любви, солидарности и всегда возносить славословие Богу: "Слава дивному Рождеству и Явлению Твоему, Господи!"

Возлюбленный верующий народ! В душевных переживаниях радости Святого Рождества наши молитвы и мысли направлены также к тем единоверным нашим сестрам и братьям большой семьи человечества, которые этот сокровенный праздник встречают в скорби и лишениях. Наши мысли обращены туда, где человеческую жизнь постоянно колеблют несправедливость, ненасытное стремление к власти, алчность, где люди продолжают терпеть боль и разрушения, причиненные войнами, нищетой и ущемлением прав людей, где насилие порождает насилие, ненависть – ненависть, а обман и ложь умножаются новыми неправдами. Эти напасти, будь то в личных отношениях, в семьях, или между нациями и государствами, приводят к безысходности и кризисам, для преодоления которых требуются постоянные огромные усилия и старания. К этому безысходному состоянию приводят нас также ложные богоборческие либералистические движения, отдаляющие от заповеданной Господом жизни, от духовного, расшатывающие основы здорового общества и прочной семьи. Следуя по дарованным Христом путям спасения, на всей планете человечество сможет быть и оставаться большой семьей, в взаимной любви и помощи залечивая свои раны, утоляя нужды, разрешая проблемы мира сего, служа ангельскому назиданию: ''мир на земле, благоволение – в человеках'', которое прозвучало в благодатный час Святого Рождества Христова.

В благословенный период нашей истории наш народ через Христа стал верующей единой семьей, просветившись животворными дарами Господними. Верный Господу путь наших благочестивых предков мы, как их родные чада, должны продолжать сохранять с непоколебимой верой, жить и действовать с решимостью прогресса. Сегодня в условиях новых изменений в нашей жизни продолжают витать надежда и оптимизм ради достижения новых свершений, успехов и побед. Уповая друг на друга и поддерживая, сможем благоустроить нашу жизнь на родине и в диаспоре, защитить границы Отечества, национальные справедливые права, укрепить нашу страну - Армению и Арцах. Семья является первым местом воспитания достойных чад, образования граждан государства. В семье созидается будущее нации, закладываются основы сильного государства. В заботливой атмосфере семьи плодоносят посеянные в душах детей семена слова Божьего, воспитываются духовно-моральные ценности, безбоязненный дух для избрания добра. По подаваемому в семьях примеру воспитываются любовь к ближнему, доверие и забота. Следовательно, будем ревностны в сохранении сокровенности и прочности семьи. Неискаженным сохраним понятие Богом утвержденной семьи, ее святости, национальных традиций, позаботимся и поднимем нашу духовную и национальную жизнь и будем всегда пребывать в благодати сыновства Господнего как верующая единая семья, как народ Божий.

Ценя значение и основополагающую миссию благословенной Богом семьи в нашей национальной, государственной и общественной жизни, 2019 год провозглашаем Годом семьи. Призываем наши церковные, епархиальные структуры и духовных служителей предпринять программы и мероприятия по поддержке семьи, организовать паломничества на Родину и в Святой Эчмиадзин, в святые места Господни и к святыням Отечества, дабы укрепиться верой, переполниться теплотой любви к Отечеству и осознанием того, что являемся чадами нации и родины.

С радостным благовестием Святого Рождества шлем Наши братские приветствия главам иерархических престолов нашей Апостольской Святой Церкви: Католикосу Великого Дома Киликийского Его Святейшеству Араму Первому, Блаженнейшему Патриарху Иерусалима Архиепископу Нурхану Манукяну. Молимся о находящемся на больничном ложе Блаженнейшем Патриархе Константинопольском Архиепископе Месропе Мутафяне. Испрашивая даров Спасителя, шлем Наши приветствия предстоятелям сестринских Церквей. С Патриаршим благословением приветствуем и приносим наши добрые пожелания присутствующим на Божественной Литургии Президенту Республики Армения господину Армену Саркисяну и исполняющему обязанности премьер-министра Армении господину Николу Пашиняну. Шлем приветствия Президенту Республики Арцах господину Бако Саакяну, государственным мужам нашей страны, представителям аккредитованных в Армении дипломатических миссий. Приносим Нашу Патриаршую любовь, благословение и добрые пожелания духовенству нашей Святой Церкви и всему Нашему верующему народу.

В этот душеобновляющий день Святого Рождества возносим молитвы и испрашиваем умножить в мире небесные дары, чтобы люди продолжали творить добрые дела, жили в любви, справедливости, мире, сострадании и милосердии, благодаря которым можно противостоять злодеяниям и прокладывать путь к светлому будущему человечества. Молитвами испрашиваем Бога хранить наш народ под сенью Его всеопекающего попечения и любви и даровать ему силу и мощь для созидания нового дня своей жизни, дабы оставался благословенной, преданной семьей Христовой, верным сердцем присно славословя: "Слава дивному Рождеству и Явлению Твоему, Господи!".

С этим чувством благодарности всему распростертому по миру нашему верующему народу с ликованием благовествуем:

Христос родился и нам явился!

Вам и нам благая весть!''