Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта, некоторые дороги Армении труднопроходимы
6-го января по положению на 10:00 часов, в Армении автодороги в основном проходимы.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, перевал Варденяц для грузовых автомобилей закрыт, а для легковых – труднопроходим.
Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.
На автодорогах Арагац-Артик, Апаран-Цахкаовит, Апаран-Кучак и Сисиан-Мегри наблюдается гололедица.
На автодороге Шенкани-Рйа Таза — метель.
Водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на автомобилях с зимними шинами.
Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.