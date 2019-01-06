Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта, некоторые дороги Армении труднопроходимы

6-го января по положению на 10:00 часов, в Армении автодороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, перевал Варденяц для грузовых автомобилей закрыт, а для легковых – труднопроходим.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодорогах Арагац-Артик, Апаран-Цахкаовит, Апаран-Кучак и Сисиан-Мегри наблюдается гололедица.

На автодороге Шенкани-Рйа Таза — метель.

Водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.