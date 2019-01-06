Армянская  Апостольская церковь празднует Святое Рождество Христово и Богоявление

6 января Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Рождества Иисуса Христа и Богоявления, в память событий Рождения и Крещения Иисуса Христа. Во время Крещения Господа явилось свидетельство от Бога Отца: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое благоволение" и Дух Святой в виде голубя снизошел на Христа. Так происходит второе Богоявление. Таким образом, двойное откровение Богоявления через Рождество и Крещение Христа церковь празднует воедино 6-го января и под общим названием "Откровение" или "Богоявление".

Праздник начинается с вечера 5-го января и простирается за полночь. 5-го января празднуется Сочельник Богоявления и служится Св. Литургия. Утром 6-го января также служится Св. Литургия, после чего совершается обряд освящения воды – в память Крещения Иисуса. Своим Крещением Иисус освятил воду.

Служитель Литургии добавляет в воду св. Миро и благословляет ее молитвой. Согласно традиции, верующие люди несут в свои дома немного этой воды, как целебное средство для больных, так как вода, освященная в этот день, именуется крещенской и обладает особенными благодатными свойствами. Крещенскую воду следует благоговейно хранить и относиться к ней, как к великой святыне. Благую весть рождения Христа передают и священники, посещая верующих и освящая их дома.

Армянская Апостольская Церковь — единственная в мире, которая празднует Святое Рождество Христово и Богоявление 6 января.