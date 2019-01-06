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Президент не  присутствовал на богослужении по случаю  праздника Святого Рождества и Богоявления  Иисуса Христа


Президент Армении Армен Саркисян  не  присутствовал на богослужении по случаю  праздника Святого Рождества и Богоявления Господа нашего Иисуса Христа, которое  состоялось 6 января  в   Ереване – в соборе  Святого Григора Лусаворича.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

 




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