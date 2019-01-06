Президент не  присутствовал на богослужении по случаю  праздника Святого Рождества и Богоявления  Иисуса Христа

Президент Армении Армен Саркисян не присутствовал на богослужении по случаю праздника Святого Рождества и Богоявления Господа нашего Иисуса Христа, которое состоялось 6 января в Ереване – в соборе Святого Григора Лусаворича.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.