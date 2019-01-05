Католикос  Всех Армян Гарегин  II  отслужит рождественскую литургию в  храме  Святого Григора  Лусаворича

По случаю Святого Рождества 6 января первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II отслужит рождественскую литургию в Ереване – в храме Святого Григора Лусаворича.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Святого Престола, в 10:30 часов состоится Святая Литургия, в 14:00 часов – чин Освящения воды.