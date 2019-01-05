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Католикос  Всех Армян Гарегин  II  отслужит рождественскую литургию в  храме  Святого Григора  Лусаворича


По случаю Святого Рождества 6 января  первоиерарх  Армянской Апостольской церкви, Католикос  Всех Армян Гарегин  II  отслужит рождественскую литургию в Ереване – в храме  Святого Григора  Лусаворича.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Святого Престола, в 10:30 часов  состоится  Святая Литургия, в 14:00 часов – чин  Освящения воды.

 




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