За пошедшую неделю азербайджанские  ВС нарушили режим перемирия более 125 раз

За период 3 декабря - 5 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 125 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1000 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха оставались верны сохранению режима перемирия. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.