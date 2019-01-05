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За пошедшую неделю азербайджанские  ВС нарушили режим перемирия более 125 раз


За период   3 декабря - 5 января  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 125 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1000 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  передовые  части Армии обороны  Арцаха оставались верны  сохранению режима  перемирия. Они  продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.

 




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