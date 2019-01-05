Согласно полученным данным, полученным МЧС РА из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, 5-го января по положению на 13:00 часов, автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА, для большегрузов автодорога Степанцминда-Ларс пока закрыта.