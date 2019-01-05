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Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых  автомобилей


Согласно полученным данным, полученным МЧС РА из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, 5-го января по положению на 13:00 часов,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых  автомобилей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА, для  большегрузов автодорога Степанцминда-Ларс пока закрыта.




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