На территории Армении в ближайшие  дни похолодает

На территории днем 5 января, 6-го, 10-го января ожидается погода без осадков. С 7-9 января время от времени ожидаются осадки.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха с 7-10 января понизится на 4-5 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 5-го января, 6-го, 10-го января ожидается погода без осадков. С 7-9 время от времени ожидаются осадки.