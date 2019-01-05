Время в Ереване: 11:07:36,   5 Январь

На территории Армении в ближайшие  дни похолодает


На территории  днем 5  января, 6-го, 10-го января  ожидается погода без осадков. С 7-9 января  время от времени ожидаются осадки.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха с 7-10 января понизится на 4-5 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване  днем 5-го января, 6-го, 10-го января ожидается погода без осадков. С 7-9 время от времени ожидаются осадки.

 




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