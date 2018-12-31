Новогоднее послание Его Святейшества Гарегина Второго, Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин Второй направил новогоднее послание.

Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

“Возлюбленный благочестивый народ в Армении, Арцахе и Диаспоре!

В связи с радостным праздником Нового года приветствуем вас из Первопрестольного Святого Эчмиадзина и приносим всем Нашу Патриаршую любовь и благословение. С теплыми чувствами шлем Наши добропожелания осуществляющим свои обязанности на местах служения, неприступно хранящим границы всем офицерам и солдатам нашей армии, объединенным в церквях для молитвы, собравшимся вокруг праздничных столов всем Нашим чадам.

В канун нового года возносим благодарность Господу за то, что проходящий 2018 год сохранил в мире нашу родину и разбросанный по всему миру наш народ, благословив благодеяниями, справедливыми заслугами и достижениями в национальной и церковной жизни. Возносим благодарность Богу также за то, что благодаря патриотичному духу и благоразумию нашего народа политические развития в стране получили мирное разрешение, и сегодня мы встречаем 2019 год с ожиданием положительных перемен.

Каждый новый год – новое начало, наполненное ожиданием нового, стремлением к лучшему и совершенному. С новым годом мы связываем все, что хотели бы преобразить, упорядочить, дабы быстрее увидеть осуществление наших целей. Требование перемен и гражданское рвение, которые сегодня есть в нашей жизни, несомненно, должны дать свои добрые плоды, еще большую заботу, старания и стремления для укрепления правовых основ государственности, честного, законопослушного общества во имя процветания нашей страны и национальной жизни. Это наш путь, по которому мы должны твердо идти, всегда помня, что развитая и сильная Армения является стержнем для осуществления наших национальных мечтаний, условием безопасности Арцаха и жизнестойкости Диаспоры.

Дорогие, в этот миг, когда наши думы и взгляды с добрыми ожиданиями направлены на будущее, наши программы и задачи, с отеческим наставлением передаем вам живительную заповедь нашего Господа: «Сие заповедаю вам, да любите друг друга» (Ин. 15:17). Наша жизнь обретает смысл заповеданной Господом любовью. Где есть любовь, там укрепляется вера, умножается надежда, справедливостью и добрыми делами дает свои плоды солидарность. «Любовь никогда не перестает (1Кор. 13:8)», – говорит апостол. Да, любовь возрастает словно закваска, становится силой, непрестанным старанием и обязательством, которыми должен быть обеспечен путь возвышения нашей жизни.

Этими размышлениями и душевной радостью призываем наш благочестивый народ продолжать жить и действовать с любовью и оптимизмом, поддерживая друг друга и вкладывая преданные усилия для укрепления нашей родной страны, духовной и национальной жизни.

Желаем мира всей земле, мира – нашей родине, непоколебимости – нашему государству, благословения – армянам во всем мире и всем народам. Пусть 2019 год принесет счастья в наши семьи, развитие и новые достижения в нашу жизнь.

С новым годом!”