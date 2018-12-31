Армения действительно может стать одной из самых светлых точек планеты: поздравительное послание президента

Президент Республики Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю праздников Нового Года и Святого Рождества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится:

«Уважаемые граждане Республики Армения!

Дорогие соотечественники во всем мире!

Становящийся историей 2018 год был годом больших перемен, испытаний, ожиданий и надежд.

Мы стали свидетелями лучших качеств нашего народа: единства, сплочённости, проявлений высокого морального и гражданского духа.

Вскоре у нас будет новый парламент и новое правительство.

Успех их деятельности во многом будет зависеть от граждан Армении. От поддержки граждан и их активного участия в общественной, политической, экономической, культурной жизни.

Армения действительно может стать одной из самых светлых точек планеты в применении инновационных идей, в культурной, научной, экономической и других сферах.

Однако этот путь не будет лёгким.

Будут также трудности, часто обусловленные независящими от нас факторами, в том числе, геополитическими реалиями.

И я желаю всем нам трезвости, организованности, здравомыслия, ответственности и терпимости.

Это ключи достижения успеха.

Безопасность и суверенитет Армении и Арцаха, справедливое решение проблемы Арцаха будут оставаться приоритетами в нашей жизни.

Мы живём с тем глубоким осознанием, что независимо от места нашего рождения, имеем одну Родину.

Мы должны расцветить эту Родину общими силами – едиными усилиями Армении, Арцаха и Диаспоры.

Мы должны заботиться о столпах национальной идентичности – нашей культуре, образовании, духовных и семейных ценностях.

Ключевую роль в этом деле выполняет наша Святая Церковь.

Мы должны быть более заботливыми к нашему историческому и национальному наследию, к нашей природе, селу, городу и вообще к нашей стране.

Дорогие соотечественники!

В этот момент я душой и мыслью со всеми вами, рядом со всеми:

со стоящим на границе солдатом и офицером;

находящимся на дежурстве в машине скорой помощи и в больнице врачом;

исполняющим службу полицейским, пожарным, пекарем и водителем такси;

рядом с сельчанином и рабочим, учёным, художником и рядом с другими.

Я особенно забочусь о трудно живущих семьях.

Тех, кто ещё не имеют дома;

тех, кто живёт в приграничных населённых пунктах.

Я забочусь о раненных и больных.

Желаю облегчения трудностей.

Пусть в наступающем году перед каждым из вас откроются двери успеха.

Пусть каждый гражданин Армении почувствует позитивное дыхание перемен.

Нас всех должен вести следующий девиз: «Смогли другие - сможем также и мы, не смог никто в мире – мы будем первыми».

Желаю нашей родине мира, нашим семьям – здоровья, успехов, благополучия и счастья, детям – смеха и веселья, пожилым – достойного покоя.

Пусть в наступающем году каждый из вас, ваши родные, семьи, каждый гражданин Армении, каждый армянин мира сможет мечтать и осуществить свои мечты.

Поздравляю с Новым Годом!»