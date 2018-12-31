Никол Пашинян посетил боевой опорный пункт и поздравил военнослужащих с Новым годом

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян накануне праздников Нового года и Рождества вместе с Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян, Его Святейшеством Гарегином Вторым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Артаком Давтяном посетил участок пограничной охраны и боевые позиции. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян сначала ознакомился с используемой в системе Вооруженных Сил модернизированной командно-штабной техникой, в том числе отечественного производства. Затем исполняющий обязанности премьер-министра встретился с проходящими службу на боевых позициях солдатами и командирами, совершил обход боевых опорных пунктов и ознакомился с условиями несения службы, а также с бытом солдат.

Никол Пашинян поощрил группу проявивших самоотверженность и храбрость в ходе несения службы офицеров и солдат, вручил подарки, после чего за праздничным столом на боевом опорном пункте отобедал вместе с военнослужащими.

Глава правительства поздравил всех военнослужащих Армянской армии с наступающими праздниками, адресовал им добрые пожелания и выразил благодарность за самоотверженную службу. “Для меня большая честь быть сегодня с вами, потому что значение, которое имеет наше сегодняшнее собрание, является, пожалуй, самым важным для нашего государства и народа. Имею в виду обеспечение безопасности нашей страны и народа, и выполнение нашей миссии по осуществлению мечт нашего народа.

Хочу кое-что сказать, чтобы каждому из нас было понятно: проблема и цель правительства Республики Армения очень ясны - в ходе политической деятельности, как правительство, максимально сохранить достижения наших воинов-освободителей и Вооруженных сил, потому что мы не можем относиться к этим достижениям, как к чему-то обыденному. Мы относимся к этим достижениям, как к исторической возможности для нашего народа, которую каждый из нас на своей позиции обязан защищать, сохранять и делать все возможное, чтобы гордо предстать перед нашими мучениками и не стыдиться.

Но мы также должны понять, что это не обычная задача, и решение этой задачи требует особых усилий и особой ответственности от каждого из нас. И наш сегодняшний визит показывает, что в нашей стране, в наших Вооруженных силах эта ответственность наличествует, и наша задача - максимально расширить институциональное распространение этого высокого чувства ответственности.

Посмотрите, мы имеем дело с боевой позицией, в строительство которой наш соотечественник-филантроп внес свой вклад, военное руководство внесло свой вклад, а политическое руководство - свой, и благодаря этому сотрудничеству мы достигли улучшения ситуации.

Недавно мы провели заседание Совета безопасности, которое длилось целый день. На заседании были приняты очень важные решения, в числе которых ключевое значение имело то, что мы должны уделить особое внимание уровню социальной защиты наших военнослужащих. Мы должны уделять особое внимание условиям несения службы наших военнослужащих, и речь идет не только о действующих офицерах, но и о тех, кто вышел на военную пенсию.

Конечно, важнейшим фактором мощности армии является ее сильный и крепкий тыл, сильное и крепкое общество, которое в первую очередь верит в себя, доверяет своим Вооруженным силам, правительству и, наконец, верит в Бога, что не менее важно, поскольку даже в условиях самой большой материальной обеспеченности без веры невозможно достичь каких-либо успехов.

Я предлагаю выпить за эту целостность, за то, чтобы каждый из нас нес свою службу на своем посту. В конце концов, это боевая позиция, однако очень важно, чтобы мы все рассматривали вопросы в том ключе, что администрация премьер-министра, администрация губернатора, администрация главы общины являются такими же боевыми позициями, и такой же боевой позицией является классная комната, в которую входит учитель.

”, - отметил Никол Пашинян.