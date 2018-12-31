Президент Армен Саркисян получает поздравительные послания по случаю праздников Нового Года и Святого Рождества

По случаю праздников Нового Года и Святого Рождества Президент Республики Армен Саркисян получает поздравительные послания от руководителей зарубежных государств, международных организаций, представителей государственного и частного сектора, духовного сословия и от частных лиц.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армену Саркисяну поздравительное послание направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Армен Варданович,

Примите искренние поздравления по случаю наступающего Нового Года и праздника Рождества Христова.

Российско-армянские отношения имеют богатую историю. Уверен, что дальнейшее упрочение союзнических связей, конструктивного сотрудничества и партнёрского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов в полной мере отвечает интересам наших братских народов.

Желаю Вам, Армен Варданович, Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем жителям Армении – процветания и благополучия».

Президенту Армену Саркисяну поздравительное послание направил также Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Армен Варданович,

Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!

Вано, что в 2018 году наши страны продолжили совместную работу по активизации взаимовыгодного сотрудничества. Развивалось торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, расширялись контакты по линии регионов, деловых и общественных структур. Углублялась интеграция в рамках Евразийского экономического союза.

Убеждён, что в наших общих интересах – сохранить и укрепить эти позитивные тенденции в наступающем году.

Желаю Вам, уважаемый Армен Варданович, крепкого здоровья и благополучия, мира, стабильности и процветания – армянскому народу».

Поздравления и добрые пожелания Президенту Республики Армену Саркисяну направили также Президент Республики Арцах Бако Саакян, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, Премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рохани, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Польша Анджей Дуда, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президен Египта Абдель Фаттах Аль Сиси, Премьер-министр Японии Синдзо Абе и другие официальные лица.