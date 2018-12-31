Министерство ЧС Армении сообщает, что 31-го декабря по положению на 13:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщает Арменпресс, Варденяцский перевал закрыт.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На поворотах Спитака и Степанавана, в районах Амасия и Ашоцк, на поворотах Кети и Дилижана, автодорогах Ереван-Севан, Ванадзор-Дилижан, Мастара-Ланджик, Апаран-Кучак, Алагяз-Артик, Апаран-Арагац и участке Сисиан-"Зангер" местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России столпились автомобили.