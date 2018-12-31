Цена на российский газ для потребителей Армении не изменится: Никол Пашинян

Цена на российский газ для потребителей Армении не изменится. Как сообщает Арменпресс, об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook 31 декабря заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

«Вчера я провел два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным. Темой этих телефонных разговоров была цена на поставляемый в Армению газ, и фактически мы можем сказать, что мы нашли решение, по крайней мере, на обозримое будущее. Существует два звена поставки газа: одна - российская компания «Газпром» и поставляемый компании «Газпром Армения» газ, а другая - распределение газа компанией «Газпром Армения» среди наших армянских потребителей.

По сути, «Газпром Армения» и «Газпром» должны пересмотреть цену поставок газа. В этой цене произойдут некоторые изменения, и произойдет определенный рост цены. Однако благодаря нашим внутренним регулированиям цены на газ для армянских потребителей не изменятся. Данная ситуация будет зафиксирована, а затем при необходимости мы снова коснемся ее. Тема цены на газ всегда будет на нашем столе переговоров. В любом случае, мы делаем все возможное, чтобы не создавать дополнительных проблем для потребителей», - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что во время двух телефонных разговоров с Путиным он не обсуждал никаких других вопросов, кроме цены на газ.