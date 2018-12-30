Время в Ереване: 11:07:36,   31 Декабрь

Президент Армении посетил семью Вазгена Саргсяна


Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня посетил семью Национального героя Армении, Спарапета Вазгена Саргсяна. Как сообщает Арменпресс, президент возложил цветы к могиле матери Вазгена Саргсяна – Греты Саргсян. Затем в тёплой семейной обстановке он побеседовал с отцом Вазгена Саргсяна – Завеном Саргсяном и братьями – Арменом и Арамом Саргсянами, поздравил всех членов семьи с наступающими праздниками.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact[email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации