Президент Армении посетил семью Вазгена Саргсяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня посетил семью Национального героя Армении, Спарапета Вазгена Саргсяна. Как сообщает Арменпресс, президент возложил цветы к могиле матери Вазгена Саргсяна – Греты Саргсян. Затем в тёплой семейной обстановке он побеседовал с отцом Вазгена Саргсяна – Завеном Саргсяном и братьями – Арменом и Арамом Саргсянами, поздравил всех членов семьи с наступающими праздниками.