Президент Армен Саркисян посетил боевые опорные пункты Вооружённых сил

Президент Республики Армения Армен Саркисян посетил боевые опорные пункты Вооружённых сил, в том числе опорный пункт «Монте», позиция которого имеет важное значение с точки зрения обеспечения обороны на нахиджеванском направлении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в сопровождении исполняющего обязанности Министра обороны Давида Тонояна Президент Республики наблюдал за организацией боевого дежурства.

Президент также ознакомился с социально-бытовыми условиями военнослужащих и поздравил их с наступающими праздниками. «Для меня сегодня честь в канун Нового года находиться здесь, быть вместе с нашими солдатами. Честь, поскольку вы даёте нам ту уверенность и спокойствие, которые необходимы, поскольку наша страна движется вперёд и должна двигаться вперёд более уверенно, поскольку в стране могут происходить гигантские перемены. Но всего этого не могло быть, если бы вы не стояли прочно на границе. Я как Президент Республики, как простой гражданин уверен, что будущее нашей страны в надёжных руках. Жизнь каждого армянского солдата нам дорога, так же как дорога Родина. Так что будьте крепки, охраняйте нашу границу, и, самое главное, храните друг друга, парни», - адресовал свои пожелания солдатам Президент.

Несколько военнослужащих, находящихся на боевом дежурстве, за добросовестную и самоотверженную службу были награждены именными часами от Президента Республики.