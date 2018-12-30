С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Информационное агентство «Арменпресс» поздравляет всех своих читателей, абонентов и армян всего мира с Новым годом и Рождеством. Желаем всем памятных праздников. Пусть 2019 год станет годом здоровья, мира и новых успехов.
В праздничные и выходные дни редакция продолжит представлять срочные и важные известия, работу в обычном режиме персонал агентства начнет с 8-го января.
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
- 18:13 С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
- 16:31 Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна и Никола Пашиняна с Новым годом и Рождеством
- 15:20 Группа компаний «Галакси» подвела итоги 2018 года
- 11:43 Мэр Еревана направил поздравительное послание по случаю праздников Нового года и Рождества
- 11:28 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей
- 00:01 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
- 29.12-18:00 Варденяцский перевал закрыт
- 29.12-16:45 Предстоящие на 30 декабря мероприятия
- 29.12-16:45 Адвокаты обратились в ССС для организации лечения Самвела Майрапетяна в Германии
- 29.12-16:10 Министры обороны и иностранных дел России и Турции на встрече в Москве обсудят вывод войск США из Сирии
- 29.12-16:00 На севере Франции задержали около десяти участников акции "желтых жилетов"
- 29.12-15:53 Песков заявил об отсутствии планов присоединения Белоруссии к РФ
- 29.12-15:31 Желаю, чтобы 2019 год вновь был армянским годом: Армен Саркисян
- 29.12-14:37 2019-й год будет таким же годом побед, каким был 2018-й, но эти победы должны быть более крупными и стратегическими: Никол Пашинян
- 29.12-13:46 За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия на линии соприкосновения около 150 раз
- 29.12-13:29 Румынская авиакомпания “Tarom” планирует начать рейсы Бухарест-Ереван
- 29.12-13:12 Год роста репутации Армении и трудностей: политики подвели итоги уходящего года
- 29.12-12:38 В Каире и на Синае ликвидировали 40 экстремистов
- 29.12-12:22 В Китае пять человек погибли в результате аварии на шахте
- 29.12-12:04 Никол Пашинян и Бако Саакян обсудили вопросы взаимодействия между Республикой Армения и Республикой Арцах в различных сферах
- 29.12-11:59 Число погибших при сходе лавины в Хабаровском крае возросло до двух
- 29.12-11:41 Scat Airlines временно приостановит прямые рейсы Астана-Ереван-Астана
- 29.12-11:29 Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей
- 29.12-11:24 Никол Пашинян и Армен Саркисян посетили воинский пантеон “Ераблур”
- 29.12-11:01 Европейские индексы - 28-12-18
- 29.12-11:01 Американские индексы - 28-12-18
- 29.12-11:00 Цены на цветные металлы - 28-12-18
- 29.12-10:59 Цены на драгоценные металлы не изменились - 28-12-18
- 29.12-10:58 Цены на нефть не изменились - 28-12-18
- 28.12-21:16 Предстоящие на 29 декабря мероприятия
- 28.12-21:04 Сирийская армия будет патрулировать Манбидж совместно с курдами
- 28.12-20:29 Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта: со стороны России столпились автомобили: 906 легковых, 109 грузовых машин и 5 автобусов
- 28.12-19:37 Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян направил поздравительное послание
- 28.12-19:27 С 29-го декабря по 7-е января в аппаратах мэрии Еревана и административных районов столицы будет установлено круглосуточное дежурство
- 28.12-19:14 Судебное заседание по делу Кочаряна перенесено на 9 января
17:18, 24.12.2018
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18:35, 28.12.2018
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19:27, 28.12.2018
Просмотрели 1083 раз С 29-го декабря по 7-е января в аппаратах мэрии Еревана и административных районов столицы будет установлено круглосуточное дежурство
15:17, 24.12.2018
Просмотрели 1029 раз Киро Маноян считает, что Арцах сделать стороной переговоров можно лишь оказав серьезное давление на Азербайджан
19:37, 28.12.2018
Просмотрели 1019 раз Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян направил поздравительное послание