Я приехал, чтобы сказать, что вы не забыты: президент посетил детский дом, благотворительную столовую, гостил в многодетной семье Овсепянов

Президент Республики Армен Саркисян сегодня с рабочим визитом побывал в Араратском марзе.

Как сообщает Арменпресс, Президент начал визит с детского дома в Нор Харберде, где организовали праздничное мероприятие для воспитанников. Президент побеседовал с детьми, поздравил с наступающими праздниками, отметив, что рад посетить их в этот предпраздничный день. «Очень рад сегодня быть с вами. Желаю, чтобы самой большой вашей заботой было самосовершенствование. Чтобы вы каждый день учились чему-нибудь новому: новой песне, новому стихотворению. Чтобы вы помогали друг другу, потому что вы все – одна большая семья. Мы все – большая семья. А Президент – часть вашей большой семьи, потому что эта большая семья называется Арменией. Хочу, чтобы вы знали, что я много думаю о вас. Ваша обязанность – быть здоровыми, счастливыми, умными и радостными. В нашей стране мы нуждаемся в каждом из вас. Каждый из вас, если будет сам себя совершенствовать, может внести вклад, помочь нашей стране», - сказал Президент Саркисян.

Он также посмотрел праздничное представление воспитанников, после чего вместе с Дедом Морозом вручил детям их подарки. Директор детского дома Арутюн Баласанян представил Президенту Саркисяну территорию детского дома – реабилитационный отдел, спортивный зал, компьютерный класс. Президент побеседовал с сотрудниками, поинтересовался программами обучения детей. Компьютерная комната обрела ещё один новый компьютер, который дети получили в подарок от Президента.

Президент Саркисян затем посетил находящуюся в городе Масис благотворительную столовую, которую содержит Содружество Армянского Красного Креста. По инициативе Армянского Красного Креста и при содействии Швейцарского Красного Креста эта столовая была основана в 2017 году. Здесь постоянно получают питание одинокие пожилые люди и необеспеченные семьи. Деятельности столовой помогают также органы местного и территориального управления, а также различные компании и индивидуальные благотворители.

Президент Саркисян встретился с посетителями столовой, побеседовал с ними, поздравил с наступающими праздниками. «Новый год – праздник для всех: и для тех, кто успешен и живёт благополучно, и для тех, кто в этот момент имеет трудности. Я приехал сюда, чтобы здесь разделить с вами ваш хлеб, сказать вам, что ни вы, ни находящиеся здесь дети не забыты. Хочу всех вас поздравить с наступающими праздниками. Поздравить, надеяться и верить, что наша страна будет жить лучше, что у всех детей будет хорошее будущее и для этого мы все, взявшись за руки, должны работать. Никогда не теряйте надежды. Я приехал, чтобы сказать вам, что после трудных дней есть жизнь. Верьте, что 2019 год будет лучше, а 2020 год – ещё лучше», - сказал Президент.

Он выразил благодарность Содружеству Армянского Красного Креста и его председателю Мхитару Мнацаканяну за реализацию благотворительных программ и пообещал по возможности помогать детям из нуждающихся семей. От имени Президента посетители столовой получили новогодние подарки.

Следующая остановка Президента Саркисяна была в общине Суренаван. Здесь он посетил многодетную семью Овсепянов. В семье растут восемь несовершеннолетних детей, старшему из которых 12 лет, а младшему – год. Президент присутствовал на праздновании дня рождения старшего сына Овсепянов – Миши, которому исполнилось 12 лет. Армен Саркисян поздравил семью с наступающими праздниками. Не только юбиляр, но и все члены семьи получили подарки от Президента, семье также передали бытовую технику.