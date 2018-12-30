Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил поздравительное послание Николу Пашиняну
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил поздравительное послание исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну по случаю праздников Нового года и Рождества.
Как сообщает Арменпресс, в поздравительном послании говорится:
“Уважаемый Никол Воваевич,
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством
В уходящем году развивалась союзническое взаимодействие между нашими странами, углублялась интеграция в рамках Евразийского экономического союза.
Убежден, что дальнейшее расширение торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества в полной мере отвечает долгосрочным интересам России и Армении.
Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам братской Армении - мира и процветания”.