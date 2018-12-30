Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил поздравительное послание Николу Пашиняну

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил поздравительное послание исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну по случаю праздников Нового года и Рождества.

Как сообщает Арменпресс, в поздравительном послании говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич,

Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством

В уходящем году развивалась союзническое взаимодействие между нашими странами, углублялась интеграция в рамках Евразийского экономического союза.

Убежден, что дальнейшее расширение торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества в полной мере отвечает долгосрочным интересам России и Армении.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам братской Армении - мира и процветания”.