Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна и Никола Пашиняна с Новым годом и Рождеством

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рожденством Президента Республики Армения Армена Саркисяна и и.о. Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, переедет Арменпресс.

Как сообщает официальный сайт Кремля, российский лидер подчеркнул, что двусторонние отношения основываются на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, и выразил убеждённость в дальнейшем упрочении союзнических связей, конструктивного сотрудничества и партнёрского взаимодействия между Россией и Арменией в рамках евразийских интеграционных процессов, что в полной мере отвечает интересам братских народов двух государств и идёт в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности.