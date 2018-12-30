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Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна и Никола Пашиняна с Новым годом и Рождеством


Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рожденством Президента Республики Армения Армена Саркисяна и и.о. Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, переедет Арменпресс.

Как сообщает официальный сайт Кремля,  российский лидер подчеркнул, что двусторонние отношения основываются на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, и выразил убеждённость в дальнейшем упрочении союзнических связей, конструктивного сотрудничества и партнёрского взаимодействия между Россией и Арменией в рамках евразийских интеграционных процессов, что в полной мере отвечает интересам братских народов двух государств и идёт в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности.




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